Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük mesire alanı içerisinde yer alan iki katlı restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.