Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük mesire alanı içerisinde yer alan iki katlı restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
İstanbul'da korkutan yangın
13.02.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki mesire alanında bulunan iş yeri yandı.
Etiketler : maltepe yangın,istanbul yangın,haberler,
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