Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda devam eden köprülü kavşak çalışması sırasında cumartesi saat 03.30’da doğalgaz ana borusu patlamış ve Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 2 gün doğalgaz kesintisi yaşanmıştı. Söz konusu doğalgazın kesilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firmada çalışan Jeoloji Mühendisi A.A.(52), operatör R.Ş.(42), operatör yardımcısı B.A.(26) ve işçi K.Ş.(51) “iş kazası ve mala zarar vermek” suçlarından gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi serbest bırakıldı.