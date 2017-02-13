Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda devam eden köprülü kavşak çalışması sırasında cumartesi saat 03.30’da doğalgaz ana borusu patlamış ve Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde 2 gün doğalgaz kesintisi yaşanmıştı. Söz konusu doğalgazın kesilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firmada çalışan Jeoloji Mühendisi A.A.(52), operatör R.Ş.(42), operatör yardımcısı B.A.(26) ve işçi K.Ş.(51) “iş kazası ve mala zarar vermek” suçlarından gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi serbest bırakıldı.
Doğalgaz kesintisinden gözaltına alınan 4 kişi serbest
13.02.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da köprülü kavşak çalışması sırasında doğalgaz boru hattının delinerek şehrin 2 gün doğalgazsız kalmasına sebep oldukları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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