Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan girişindeki Kayı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam'dan Ankara'ya gitmekte olan Durali Almacıoğlu'nun kullandığı 06 HD 2297 plakalı minibüs, Kayı Kavşağına geldiğinde yolun karşısına geçmek için kavşağa giren Osman Şahin'in yönetimindeki 06 VTZ 85 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin ile otomobilde bulunan Eren Can Sağlık yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar önce refüjdeki aydınlatma direğini ve trafik levhalarını devirdi, ardından refüjde bulunan süs havuzunun duvarına çarparak durabildi. Kazada yanma tehlikesi geçiren otomobile vatandaşlar müdahale etti. Polis ve itfaiye ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.