Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Seddar Yavuz başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı. Terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandığı toplantıda, ayrıca referandum sürecinde vatandaşların özgür iradesini sandığa yansıtabilmeleri, referandumun huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için valilik olarak tüm tedbirlerin alınacağını ifade edildi. Referandum öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıyla ilgili açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, "Bu devletin asıl sahibi millettir ve tüm çalışmalarımız ülkemiz dolayısıyla vatandaşlarımızın daha iyi bir gelecek, daha güzel yaşam standartlarına kavuşması amacıyla yapılmaktadır. 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını, yeni umutlar getirmesini, temenni ediyorum" dedi.