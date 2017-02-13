Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüte yardım ve yataklıkta bulunan 4 kişi Kocaeli’de, örgüte katılmak üzere hazırlık yapan iki kişi de Mardin kırsalına çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 6 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.