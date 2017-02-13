Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüte yardım ve yataklıkta bulunan 4 kişi Kocaeli’de, örgüte katılmak üzere hazırlık yapan iki kişi de Mardin kırsalına çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 6 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Kocaeli'de PKK operasyonu: 6 kişi adliyeye getirildi
13.02.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi.
Etiketler : kocaeli,terör,pkk,operasyon,
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