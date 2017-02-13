Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ByLock kullanan, örgüt ile irtibatları tespit edilen, meslekten ihraç edilen ve hala görevde bulunan Doktor. E.K., Y.S., Diş Doktoru M.K., F.G., Hemşire D.Ç., E.Y., B.Ç., Y.H., E.Ö., N.A., Anestesi Uzmanı U.İ., Ebe C.A., S.I. Sağlık Memuru S.Ö., C.G., M.Y. Öğrenci E.A., Ev hanımı N.A. İşçi Ö.Y., isimli şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüpheli alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi.