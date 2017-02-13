Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ByLock kullanan, örgüt ile irtibatları tespit edilen, meslekten ihraç edilen ve hala görevde bulunan Doktor. E.K., Y.S., Diş Doktoru M.K., F.G., Hemşire D.Ç., E.Y., B.Ç., Y.H., E.Ö., N.A., Anestesi Uzmanı U.İ., Ebe C.A., S.I. Sağlık Memuru S.Ö., C.G., M.Y. Öğrenci E.A., Ev hanımı N.A. İşçi Ö.Y., isimli şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüpheli alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi.
Sakarya’da 19 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi
13.02.2017 - 13:35 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.
Etiketler : sakarya,sağlık çalışanı,haberler,
446693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446693.aspx
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