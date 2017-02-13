Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, iş adamı K.A.K. (60), yanında çalışan muhasebecisi Ö.O.’nun (39) firmalardan gelen 29 adet çeki kayıt altına almayarak zimmetine geçirdiği iddiasıyla polise başvurdu. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlı Ö.O. ve ona yardım eden 8 kişiyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ö.O.’nun şirketin gerçek kaşesi ve taklit imza kullanılarak çekleri tahsil ettiği ve zimmetine geçirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.