Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Adnan Menderes Caddesi eski terminal kavşağı mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 BC 285 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra park halindeki 6 araca ve kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 54 BC 285 plakalı otomobilde bulunan 25 yaşındaki Şevki T., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar 112 acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.