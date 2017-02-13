Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Eskiatça köyünde ikamet eden 7 yaşındaki M.B.G., yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Bir süre sonra zehirlenen M.B.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çamaşır suyu içen çocuk zehirlendi
13.02.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’da çamaşır suyu içen 7 yaşındaki çocuk, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Kastamonu,çamaşırsuyu,çamaşırsuyu içti,
446702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446702.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER