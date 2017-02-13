Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Eskiatça köyünde ikamet eden 7 yaşındaki M.B.G., yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Bir süre sonra zehirlenen M.B.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.