Diyarbakır'da 8 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı. Lice Kaymakamlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan mahalle muhtarlarının yerine vekaleten görevlendirme yapıldı. Alınan bilgiye göre, Lice Kaymakamlığı, haklarında terör soruşturması yürütülen Birlik, Yamaçlı, Baharlar, Damar, Karahasan, Çavundur, Yolçatı, ve Yalaza mahallerinin muhtarlarını görevden uzaklaştırdı.
Bu kapsamda söz konusu muhtarların yerine vekaleten görevlendirme yapıldı.
Diyarbakır'da 8 mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
13.02.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör soruşturması kapsamında 8 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.
Diyarbakır'da 8 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı. Lice Kaymakamlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan mahalle muhtarlarının yerine vekaleten görevlendirme yapıldı. Alınan bilgiye göre, Lice Kaymakamlığı, haklarında terör soruşturması yürütülen Birlik, Yamaçlı, Baharlar, Damar, Karahasan, Çavundur, Yolçatı, ve Yalaza mahallerinin muhtarlarını görevden uzaklaştırdı.
Etiketler : diyarbakır,muhtar,haberler,son dakika,
446704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446704.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER