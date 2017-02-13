Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da 8 mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı. Lice Kaymakamlığınca, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan mahalle muhtarlarının yerine vekaleten görevlendirme yapıldı. Alınan bilgiye göre, Lice Kaymakamlığı, haklarında terör soruşturması yürütülen Birlik, Yamaçlı, Baharlar, Damar, Karahasan, Çavundur, Yolçatı, ve Yalaza mahallerinin muhtarlarını görevden uzaklaştırdı.

Bu kapsamda söz konusu muhtarların yerine vekaleten görevlendirme yapıldı.