Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kapalı pazar yerinin çatısında özçekim yapmak isteyen iki genç, bastıkları yerin kırılması nedeniyle yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşerek, ağır yaralandı. İddiaya göre, Kerem İnce (15) ve Kürşat Hakkı Horoz (16), özçekim yapmak amacıyla dün gece Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına tırmanarak çıktı. Sert kaplama levhalı çatıda bir süre dolaşan gençler, bastıkları yerin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekiler tarafından fark edilen gençler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Akçakoca Devlet Hastanesine götürüldü. İki genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan iki arkadaşın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.