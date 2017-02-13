Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Suriye uyruklu İsa Musto, Suriyeli Ala D.'den yaklaşık 1 ay önce motosiklet satın aldı. Motosikletin parasını ödemediği ileri sürülen İsa Musto ile Ala D., Şehitkamil ilçesine bağlı Onatkutlar Mahallesi 55014 Nolu cadde üzerindeki Karacoğlan parkında karşılaştı. Motosiklet bedeli nedeniyle aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşların da karıştığı kavgada İsa Musto, aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Musto, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ala D., Hatım W., Ömer S. ve Hüseyin D. isimli 4 kişi Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıslar sağlık raporu alınmasının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslardan Ömer S. ve Hüseyin D.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, diğer 2 şahsın sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.