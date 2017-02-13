Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı. Karşılıklı seferler tek hattan yapılabiliyor.