Tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı. Karşılıklı seferler tek hattan yapılabiliyor.
Kartal metrosunda korkunç olay!
13.02.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal metrosunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı.
Etiketler : kartal metro,Tekerlekli sandalye,istanbul,
446753 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446753.aspx
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