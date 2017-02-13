Marmaray’da öğle saatlerinde yaşanan teknik arıza, seferleri etkiledi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, yolcular da anons sistemiyle gecikme konusunda uyarıldı. Seferlerde ciddi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

 