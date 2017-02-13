Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaray’da öğle saatlerinde yaşanan teknik arıza, seferleri etkiledi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, yolcular da anons sistemiyle gecikme konusunda uyarıldı. Seferlerde ciddi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.