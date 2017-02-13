Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Kasım 2016 tarihinde 3 zanlı gece bir düğün salonuna gelerek sırayla tırmanıp, açık olan tuvalet penceresinden içeri girdi. Zanlılar 52 dakika kaldığı düğün salonunda çelik kasayı murç ile delip içindeki 6 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah düğün salonuna gelen sahibi, soyulduğunu görünce polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren zanlılardan ikisinin isminin Çetin B. (23) ile A.T. (47) olduğunu tespit etti. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz cumartesi günü polis kasayı murç ile delip paraları alan Çetin B.'nin Denizli Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı kovalamaca sonrası bir tabanca ile birlikte yakalandı. A.T. ise bir başka operasyonda gözaltına alındı. Çetin B.'nin 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 6 olaydan da arandığı belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.