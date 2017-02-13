Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan arama ve kontrollerde, 30 kilo 712 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmının zanlılara ait bir otomobilin stepnesinde gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova'da 30 kilo eroin ele geçirildi
13.02.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 712 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : yalova,yalova operasyon,haberler,
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