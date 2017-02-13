Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan arama ve kontrollerde, 30 kilo 712 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun bir kısmının zanlılara ait bir otomobilin stepnesinde gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.