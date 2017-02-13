Enbar İl Meclisi Güvenlik Komitesi Üyesi Raci el-İsavi, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, "DEAŞ örgütü liderlerinden dört kişilik bir grup Enbar ilinin  merkezi Ramadi'deki 8'inci Tugay bünyesinde bulunan cezaevinden kaçtı." dedi. Firar eden örgüt mensuplarının Irak vatandaşı olduğunu ve 2016 yılı  başlarında tutuklandıklarını ifade eden İsavi, biri hakkında "bombalama",  "sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürme" gibi suçlardan idam cezası verildiğini  aktardı. Enbar ve çevresinde yakalanan DEAŞ militanları 8'inci Tugay merkezinde  bulunan cezaevinde tutuluyor.