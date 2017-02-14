Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim şehit düştü.

Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta oturan ve Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim ile annesi Birsen Tevlim'e şehadet haberini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan verdi.

2 çocuk babası şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk Bayrağı asılırken, Murat Tevlim'in şehit olduğunu öğrenen akrabaları ve komşuları taziyeye geldi.

ŞİİR OKUDUĞU GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.