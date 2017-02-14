Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi'ndeki iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralıları Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri de kavganın ardından kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma
14.02.2017 - 02:47 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : gaziosmanpaşa,
446853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446853.aspx
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