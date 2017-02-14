Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asırlık otellerde yıllardır kalanlardan biri de İhsan Adnan Ercan. Kentin köklü otelleri arasında yer alan ve filmlere de sahne olan 112 yıllık Yeni Şükran Oteli’nde 25’inci yılını dolduran Ercan (65), senelerdir aynı odada kalıyor. Otelde yaşamanın evde yaşamaktan daha huzurlu olduğunu savunan Ercan “Eşimle tartıştıktan sonra otele yerleştim. Daha sonra boşandık. Bir daha ne eşimi ne de 3 çocuğumu gördüm. Oteldeki aile ortamı hiçbir yerde yok zaten. Bin 300 lira emekli aylığımın 900 lirasını otele ödüyorum. Otelde evdeki gibi kira, elektrik, su parası yok. Dışarıda boğuluyorum, karmaşa var ama burada huzur var. Hiç yalnızlık hissetmiyorum” diye konuştu.