Alınan bilgiye göre, Hasan Özbağrıaçık idaresindeki 50 EL 507 plakalı kamyonet, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde, Murat C'nin kullandığı 42 SS 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Özbağrıaçık, Zeynep Özbağrıaçık ve 10 aylık olduğu öğrenilen Şerife Kanyılmaz yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerife Kanyılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat C. tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Konya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
14.02.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası haberleri,
446920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER