Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları tespit edilen 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yapılan operasyonlar, Eskişehir merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla olmak üzere toplam 9 ilde gerçekleştirilmişti. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü emniyet ifadelerinin ardından serbest kalırken, 3 albay, 2 kurmay yarbay, 3 teğmen ve 12 Astsubay olmak üzere toplamda 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin birçoğunun adliye sarayına valizleri ile gelmesi dikkat çekti.