Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi Mevlana Cami Sokak’ta ikamet eden Mehmet S. (29) ile T.S. (25) isimli iki kardeş bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise kardeşlerden Mehmet S., üzerinde bulunan bıçakla kardeşi T.S.’yi yaraladı. Mehmet S., olayın ardından kaçarken, Yaralı T.S. ise ambulansla Dr. Ersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. T.S, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.S.’nin cenazesi otopsi işlemleri içen Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis olay yerinden kaçan Mehmet S.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Mehmet S. sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.