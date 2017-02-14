Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda yüzleri maskeli 5 kişi, vatandaşların alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli atmıştı. Zanlılar bir aracın altına da ses bombası atarak kaçmıştı.

Kağıthane'de korku dolu anlar yaşanmasına neden olan olay, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde molotof kokteyli ve ses bombasının atılmasıyla ortalık bir anda aydınlanıyor. Panik halinde kaçışan vatandaşlar, büyük korku yaşıyor.