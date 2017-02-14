Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadirli'ye bağlı Hacıağalar Köyü muhtarı Semih Duyan, köyde 200 tavuğu olan ailelerin de olduğunu belirterek, bu hastalığın kümese girmesi halinde bütün tavukların öldüğünü söyledi.



3 ayda bir yapılan aşılama sistemi ile tavuk ölümlerinin önüne geçtiklerini söyleyen köy muhtarı Semih Duyan, “Daha önceki yıllarda bu livkasıl hastalığı (yalancı veba) köyümüzde ve diğer çevre köylerdeki tavukların hepsini öldürüyordu. Yerli halk tarafından tavuk kıranı hastalığı deniliyor bu hastalığa. Biz de yaklaşık altı aydan bu yana köy muhtarlığı olarak köyümüzde bir çalışma başlattık. Köydeki tavukların hepsini aşılıyoruz, Köy muhtarlığı olarak köy bütçesinden yararlanarak bu çalışmayı yapıyoruz ve yaptığımız çalışmaların sonuçlarını alarak bugüne kadar bir zayiat vermedik. Bundan sonrada tahmin ediyoruz tavuk ölümleri bu çalışmalardan sonra azalacaktır hatta belki hiç olmayacaktır" dedi.

Şuan çevre köylerin hepsinde bu hastalıktan tavuk ölümleri görüldüğünü belirten Duyan, "Köyümüzde yaptığımız aşılama çalışmasından dolayı şuanda hastalık yok. Aşılama çalışmasına devam edeceğiz” dedi.



Köy halkı ise yapılan çalışmalardan çok memnun oldukları ve tavuklarının ölmediğini söyleyerek köy muhtarına teşekkür ettiler.