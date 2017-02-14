Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce mesleklerinden ihraç edilen imamların da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ulus eski müftüsü Turgay P. ile 2 imam, 1 öğretmen ve 4 esnaf toplam 8 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.