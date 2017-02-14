Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce mesleklerinden ihraç edilen imamların da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ulus eski müftüsü Turgay P. ile 2 imam, 1 öğretmen ve 4 esnaf toplam 8 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın'da FETÖ'den 8 kişi tutuklandı
14.02.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden, aralarında Ulus ilçesi eski müftüsü Turgay P.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Etiketler : fetö,bartın,haberler,son dakika,
446977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER