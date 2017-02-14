Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda, Nurullah Erdem, daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen, tümlünün yaşları 17 olan K.Ö., S.E., G.P. ve E.A. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce iddiaya göre gençlerden biri tüfekle Erdem’e peşpeşe ateş etti. Nurullah Erdem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde öldü. Polis, olay yerinde ve çevresinde yaptığı incelemede 8 boş kartuş buldu. Erdem'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kaçan dört şüpheli ise kısa sürede gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.