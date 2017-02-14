Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat’ta 28 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi, 14 Şubat Sevgililer Gününde çiftler için yoğun mesai yaptı. Evlenmek için evlendirme birimine gelen çiftlerin evrak kontrolleri sağlandıktan sonra nikah işlemleri tamamlandı. Sevgililer Günü’nde, resmi nikah için Evlendirme Dairesi’ne müracaat eden 28 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler,“14 Şubat Sevgililer Günü’nde biz de nikahımızı böyle bir özel günde gerçekleştirmek istedik” dedi.