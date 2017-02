Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Bal, trafik kazası sonucu bedensel engeli olan eşi Abdullah Bal'ı gerektiğinde sırtında taşıyarak, vefasıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. Şahinbey ilçesinde yaşayan, 3'ü evli 4 çocukları bulunan Abdullah (57) ve Fatma Bal (52) çiftinin yaşamları, 7 yıl önce Abdullah Bal'ın geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kaza sonucu bedensel engelli hale gelen Bal'ın en büyük destekçisi eşi Fatma Bal oldu. Eşine verdiği, "iyi günde, kötü günde kendisinin yanında olma sözünü" unutmayan Fatma Bal, giyinirken ya da tıraş olurken, her türlü kişisel ihtiyacını karşılamada yardımcı olduğu eşini gerektiğinde sırtında taşıyor.



Fatma Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıllık evlilikleri boyunca çok mutlu olduklarını söyledi. Eşinin 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bedensel engelli olduğunu anlatan Bal, şunları kaydetti: "Her zaman yanında bulundum. Bana her zaman destek verdi. Bana sağlığında destek verince şimdi ben de kendisine destek veriyorum. Eşimi sırtımda taşımam zor oluyor. Taşımamdan dolayı belimde bir sorun var. Bununla ilgili fizik tedavi görüyorum. Bir yere gittiğimizde basamaklı oluyor. Düğün ve derneklerde böyle durumlar oluyor. Taşımak zorunda kalıyorum. Bizim evimiz giriş kat, ancak misafirliklere gittiğimiz zaman 3. ya da 5. katta oturuyorlar. Taşımak zorunda kalıyorum. Onu canımdan çok seviyorum. İnsanlara tavsiyem, sakın ola eşlerini hor görmesinler. Eşinin zor günlerinde yanında olsunlar. Eşlerini bırakmasınlar. Evlenirken birbirimize söz verdik. Sağlıkta ve hastalıkta ona bakacağım. Ölüme kadar yanındayım."



- "Bir gün değil 365 gün böyleyiz"

Engelli Abdullah Bal da en büyük destekçisinin de eşi olduğunu, kendisini çok sevdiğini dile getirerek, "Engelli olduktan sonra eşim her zaman bana destek oldu. Ölen annemin evine gitmiştik. Kendileri 9. katta oturuyordu. Asansörle 9. kata çıktık. Asansör bozuldu. Kardeşim dedi ki; 'Seni sırtımda aşağıya kadar indireyim.' Eşim bu duruma karşı çıktı, 'Ben sana güvenemem. O benim biricik aşkım ve hayatımdır. Benim eşim düşebilir' dedi. Beni 9. kattan sırtına aldı, aşağıya indirdi".



Eşiyle aralarında büyük bir sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Bal, "Ben kendisinden razıyım, Allah da ondan razı olsun. Allah bana böyle bir eş nasip etti, tüm engellilere de nasip etsin. Allah korusun, o ölecekse önce ben öleyim. O da aynısını bana diyor. Biz o kadar birbirimizi seviyoruz. Bir gün değil 365 gün böyleyiz." sözlerine yer verdi.