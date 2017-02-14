Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yolculuklarına da yanlız uğurlandılar. İzmir'in Çeşme İlçesi'nde el ele denize yürüyüp intihar eden 70 yaşındaki Altan Çetin ile 68 yaşındaki eşi Ülker Çetin'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Mezarlıkta, namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişinin tabutlarının önünde saf tuttuğu çiftin cenazesine, Kanada'daki oğulları Levent Noyan Çetin gelmedi.

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Altan Çetin ile eşi Ülker Çetin'in cenazeleri, 7 gün sonra yakınlarınca teslim alındı. Konuşmak istemeyen ve soruları yanıtsız bırakan aile üyeleri, sadece yaşlı çift ile çocukları arasında sorunun bulunmadığını söyledi.

Altan Çetin ile Ülker Çetin'in cenazesi, daha sonra Örnekköy Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yıkanıp defin için hazırlandı. Ardından da öğle namaz vakti beklenmeden cami yerine direk olarak Doğançay Mezarlığı'na götürüldü. El ele ölüme giden çiftin tabutları başında namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi saf tuttu. Bu safta, mezarlıkta çalışan işçilerden oluşturuldu.

Namaz sırasında kadın yakını da uzakta bekledi. Genellikle yakınlarına ulaşılmayan ve Yunan adalarına geçişler sırasında hayatlarını kaybeden mülteciler içini yapılan bu işlem, bu kez Altan Çetin ile Ülker çetin için yapıldı. Tek musalla taşı bulunduğu için tabutları sırayla buraya konulan çift, namazdan sonra yan yana son yolculuğuna uğurlandı.