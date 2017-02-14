Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Payas ilçesi Kireçlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Yangının 40 personelin 8 arazöz ve 2 su tankıyla yaptığı müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.