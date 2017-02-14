Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Payas ilçesi Kireçlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Yangının 40 personelin 8 arazöz ve 2 su tankıyla yaptığı müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Ketmen, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.
Hatay'daki orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
14.02.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Payas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Payas ilçesi Kireçlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Yangının 40 personelin 8 arazöz ve 2 su tankıyla yaptığı müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
Etiketler : hatay,yangın,haberler,
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