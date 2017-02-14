Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorakçılar Mahallesi'nde Mehmet A. ile yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet A. ile kavga ettiği kişileri ayırmaya çalışan arkadaşı Yusuf Y, bıçakla yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf Y'nin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.