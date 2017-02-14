Çorakçılar Mahallesi'nde Mehmet A. ile yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet A. ile kavga ettiği kişileri ayırmaya çalışan arkadaşı Yusuf Y, bıçakla yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yusuf Y'nin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14.02.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : kayseri,bıçaklı kavga,öldü,cinayet,
447058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447058.aspx
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