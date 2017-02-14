Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün iş adamları yapılanmasına yönelik Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, C.T., M.K. ve H.B. terör örgütüne üye olmak ve maddi destek sağlamak iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.