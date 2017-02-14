Tekirdağ Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün iş adamları yapılanmasına yönelik Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, C.T., M.K. ve H.B. terör örgütüne üye olmak ve maddi destek sağlamak iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Tekirdağ'da FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
14.02.2017 - 17:25 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da FETÖ soruşturması çerçevesinde 3 kişi tutuklanırken sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,fetö,tutuklandı,
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