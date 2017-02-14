Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah saatlerinde Hassa İlçesi’nin Akbez Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen hafta ikinci evliliğini yapan Tuğba Çakmak, tatile gelen Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Mustafa Şimşek’in uyurken başına tabancayla ateş etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tuğba Çakmak kaçarken, silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri Mustafa Şimşek’in öldüğü belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Şimşek’in cenazesi Akbez Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

Ayakkabılarını bile giymeden kaçan Tuğba Çakmak’ın geçen hafta ikinci evliliğini yaptığını, yüzüklerin kurdelesini de öldürdüğü kardeşi Mustafa Şimşek’in kestiği ortaya çıktı. Çakmak’ın psikolojik sorunları olduğunu da ileri sürülürken taziyeleri kabul eden baba İbrahim Şimşek, kızının biran önce bulunarak adalete teslim edilmesini istedi.