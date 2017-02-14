İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 180 kilogram toz esrar ile bir ton kubar esrar, güvenlik güçlerinin kontrolünde kamyonla Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki boş alana getirildi.
Uyuşturucu burada, cumhuriyet savcısının nezaretinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan Uyuşturucu İmha Komisyonunun gözetiminde yakıldı.
Aksaray'da 1 ton uyuşturucu imha edildi
14.02.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1 ton 180 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 180 kilogram toz esrar ile bir ton kubar esrar, güvenlik güçlerinin kontrolünde kamyonla Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki boş alana getirildi.
Etiketler : aksaray,uyuşturucu,haberler,
447073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447073.aspx
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