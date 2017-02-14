Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kavga olayına karışan şahıslar yanında getirdikleri sopalarla birbirine girerken bazı şahıslar ise pompalı av tüfeğiyle rastgele sağa sola ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alınırken olayda bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da komşular arasında silahlı ve sopalı kavga: 8 gözaltı
14.02.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan silahlı ve sopalı kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kavga olayına karışan şahıslar yanında getirdikleri sopalarla birbirine girerken bazı şahıslar ise pompalı av tüfeğiyle rastgele sağa sola ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alınırken olayda bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar meydana geldi.
Etiketler : adıyaman,malazgirt mahallesi,kavga,
447105 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447105.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER