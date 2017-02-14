Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesinde iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kavga olayına karışan şahıslar yanında getirdikleri sopalarla birbirine girerken bazı şahıslar ise pompalı av tüfeğiyle rastgele sağa sola ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 8 kişi gözaltına alınırken olayda bir adet pompalı av tüfeği, çok sayıda sopa ele geçirildi. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken 2 otomobilde zarar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.