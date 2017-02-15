Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ankara Çevre Yolu'nda İstanbul yönüne seyreden Ramazan Nargüner (36) idaresindeki karkas et yüklü 06 TAC 25 plakalı tır, Yükseltepe Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Nargüner, sağlık ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesindeki tonlarca etin çevreye saçılması nedeniyle yolun İstanbul istikameti çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Bunun üzerine trafik akışı yaklaşık iki saat tek şeritten sağlandı. Etlerin başka bir araca yüklenmesi ve tırın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.