Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi’nde yaşanan heyelan sebebiyle 5 ev yıkıldı, 40 civarında ev de hasar gördü. İlin içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı’nın hemen bitişiğinde bulunan mahallede, toprak kaymaları sebebiyle büyük yarıklar oluştu. Bazı binalar ise, toprakla beraber zemininden kaydı. Yaklaşık 100 dönüm araziyi etkileyen heyelan, bazı yerlerde 15 metre yükseklikte çökmelere sebep oldu. Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, evleri zarar gören vatandaşlar için 10 konut inşa etti. Konutların yetersiz, pahalı ve hayvan bakmak için uygun olmadığını belirten mahalle sakinleri, başka çözüm önerileri bekliyor. Evi yıkılan 75 yaşındaki Şerife Kırım “Evde çatırdama sesleri duyduk. Hemen eşyalarımızı dışarıya taşıdık. İki gün sonra evim yıkıldı. Şimdi oğlumun evinde kalıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi. Beş yıl önce evinin heyelandan yıkıldığını söyleyen Yaşar Şenyer ise “Evler 2011 yılında yıkılmaya başladı. Özel jeoloji mühendisi getirdik. 3 ay süren ölçümler sonucu toprakların barajdan su emerek bu toprakları kaydırdığını rapor ettiler. Barajdan su geldiği için buralar hep batıyor” diye konuştu. DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri iddialarla ilgili açıklama yapmadı.