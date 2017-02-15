Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.10 sıralarında 2'Nolu Beşirli mahallesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 75 yaşındaki Osman Beşli hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen ve vücudunda yanıklar olduğu belirtilen eşi Fikriye Beşli ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Trabzon'da yangın: 1 ölü, 1 yaralı
15.02.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Ortahisar ilçesi 2 nolu Beşirli mahallesinde bugün sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Etiketler : yangın,
447195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447195.aspx
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