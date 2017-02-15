Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Söylemez köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple Mustafa Aktimur’a ait 90 koyun telef oldu. Aktimur, gece yemlediği koyunları sabah saatlerinde kontrol etmek için barınağa girdiğinde telef olmuş hale buldu. Barınaktaki korkunç manzarayı gören Aktimur, ailesine ve köylülere haber verdi. Ölmek üzere olan bazı koyunları kesen köylüler, diğer koyunları ise barınaktan dışarı çıkardı.



Tek geçim kaynaklarının bu koyunlar olduğunu söyleyen Mustafa Aktimur, “Gece hayvanları yemleyerek uyumaya gittim. Sabah yeniden yemlemek için barınağa girdiğimde şoka uğradım. Doksana yakını telef olmuş bazıları ise can çekişiyordu. Evdekilere ve köylülere haber verdim. Can çekişenleri mecburen kestik" dedi.

Aktimur, barınakta canlı buldukları bazı koyunların ise hastalık kaptıklarını düşündüklerini söyledi. Yaklaşık 60 bin TL zararının olduğunu söyleyen Mustafa Aktimer, yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili kendilerine herhangi bir ihbarın intikal etmediğini söyledi.