Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Kasım 2016 tarihinde Kadıköy’de O.A. isimli şahsı ‘kesici aletle öldürme’ suçundan aranan A.Ö. isimli firari şüphelinin, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine A.Ö. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla başvurduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri, A.Ö. isimli şahsı hastanede gözaltına aldı. A.Ö.'nün, cinayet olayından aranan kişinin kardeşi A.Ö. olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini beyan etmesi üzerine, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yalan beyanda bulunduğu ve kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

Şüpheli A.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.