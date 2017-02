Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Kasım 2016'da Kadıköy'de O.A'nın kesici aletle öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı A.Ö'nün yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, zanlının kardeşine ait kimlikle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi amaçlı giriş yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Firari şüpheli A.Ö. isimli şahıs tedavi gördüğü hastanede yakalanmış, görevlilerimize cinayet olayından aranan kişinin kendisinin olmadığını, aranan kişinin kardeşi A.Ö. olduğu ve şu an kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini beyan etmesi üzerine alınan bilgiler ve yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, şahsın yalan beyanda bulunduğu ve kardeşinin kimliğini kullanarak üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak sureti ile kardeşi A.Ö'nün kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın kardeşi olan A.Ö. ise cinayeti hastanede tedavi gören kardeşi A.Ö'nün işlediğini beyan etmiştir. Şüpheli A.Ö'nün hastanedeki tedavisinin ardından, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 10 Şubat 2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.