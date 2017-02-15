Kaza, sabah 09.00 sıralarında Şabaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 A 2255 plakalı zırhlı polis aracı ile 65 EZ 560 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, polis aracından kimse yara almazken, minibüsteki Zeynep Kahraman, Ayşenur Dilce, Bahoz Merhem, Hazal Aslan, Fatma Akbulut, Oktay Bozdüz ve Medine Çağlı yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Van'da polis aracı minibüs ile çarpıştı, çok sayıda yaralı var
15.02.2017 - 11:39 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da zırhlı polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Etiketler : van,van kaza,trafik kazası haberleri,
447250 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447250.aspx
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