Ertuğrul K. idaresindeki 42 VL 919 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Selime Kırıcı'ya (29) çarptı. Ağır yaralanan Kırıcı, kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ertuğrul K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
15.02.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,haberler,
447292 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447292.aspx
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