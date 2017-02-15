Yangın, Beşirli Mahallesi 914 nolu sokaktaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 07.00 sıralarında başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında Osman Beşli hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fikriye Beşli ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Evde çıkan yangın, yaşlı adamın ölümüne sebep oldu
15.02.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katındaki evde çıkan yangında 75 yaşındaki Osman Beşli hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtulan aynı yaştaki eşi Fikriye Beşli tedavi altına alındı.
Yangın, Beşirli Mahallesi 914 nolu sokaktaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 07.00 sıralarında başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında Osman Beşli hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fikriye Beşli ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : trabzon,yangın,yangında öldü,
447294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447294.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER