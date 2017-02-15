Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Beşirli Mahallesi 914 nolu sokaktaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 07.00 sıralarında başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangında Osman Beşli hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fikriye Beşli ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

