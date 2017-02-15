Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Tekin, 37 yıldığı çalıştırdığı taş değirmeni sayesinde 9 çocuğundan 7'sinin üniversitede okumasını sağladı. Tekin'in 6 erkek 3 kız olan çocuklarından 7'si taş değirmenden gelen gelirle okudu. Tekin'in üniversite mezunu çocuklarından 3'ü öğretmen, biri polis, biri subay ve biri de muhasebeci oldu. Değirmenci Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 yılından bu yana taş değirmeninde çalıştığını, elde ettiği gelirle 7 çocuğunu üniversitede okuttuğunu söyledi.

Halen aynı işi yaptığını kaydeden Tekin, "66 yaşındayım halen bu işi yürütüyorum. Elde ettiğim gelirle 7 çocuğumu üniversitede okuttum. Taş değirmeni ile un kepekli yapılıyor. Kepekli ekmek daha sağlıklı. Herkes için sağlıklıdır, tavsiye ediyorum. Doktorlar da tavsiye ediyor." diye konuştu. Taş değirmeninde çalışmaya devam edeceğini aktaran Tekin, işini çok severek yaptığını sözlerine ekledi.



- "Babama minnettarız"

Mehmet Tekin'in Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü olan oğlu İmran Tekin, babasının ilçede ilk değirmen ustalarından biri olduğunu söyledi. Babasına teşekkür eden Tekin, 6 erkek 3 kız kardeş olduklarını, 7 kardeşin okuyarak meslek sahibi olduğunu kaydetti. Tekin, "6 erkek 3 kız kardeşiz. Babam eğitim açlığı yaşadığı için bizi okuttu. 7 kardeş üniversite mezunuyuz. Allah'a şükür her birimiz bir konumdayız. Ben de şu an bir okul müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. Babama minnettarız." ifadelerini kullandı.