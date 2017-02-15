Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yetkililerinin hafta sonu kar yağışı uyarısı yaptığı Bolu’da sabah saat 08:00’de başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bolu Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama çalışması yaptılar. Kar yapışının hafta sonuna kadar etkili olacağı belirtildi.