Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Merkez Ilıcalar beldesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında iki sığınak bulunduğu belirtilen açıklamada, “14 Şubat 2017 tarihinde icra edilen operasyonda iki sığınak içerisinde bir adet el yapımı patlayıcı için hazırlanmış bomba düzeneği, 100 metre halat, 30 litre su bidonu, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 çift mekap ayakkabı ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamada, terörle mücadelenin il genelinde kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.

