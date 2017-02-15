Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Zeytinburnu'ndan İran uyruklu R.T. ve M.A, Fatih'te ise 7 Şubat'ta ise A.S ve F.Z. kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı. Kaçırılan İran uyruklu 4 kişinin ailelerini telefonla arayan şüpheliler, fidye istedi. Ailelerin polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından kaçırılan 4 kişinin, Küçükçekmece'deki bir adreste tutuldukları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adrese düzediği operasyonda, İran uyruklu R.T, M.A, A.S. ve F.Z. kurtarıldı. Şüpheliler Afganistan uyruklu R.Y. ile Pakistan uyruklu A.Z. ve T.A. yakalandı. Operasyonda 2 kurusıkı tabanca, sopa, satır, kaçırılanların bağlanmasında kullanılan ipler, ağızlarının bantlanmasında kullanılan bantlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.