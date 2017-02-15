Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sadık Y. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan eşi E.U.Y. ise duruşmaya gelmedi. Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan Sadık Y, "Ağır bir suç. Bana ve aileme yakışmayan bir suç. Takdir mahkemenizin." dedi. Mahkeme heyeti, sanığa 15 yıl hapis ve 16 bin 660 lira para cezası verdi. Sanığın, yakalandığında yanında bulunan eşi E.U.Y. ise beraat etti. Kayseri-Sivas karayolundaki uygulama noktasında, 29 Mayıs 2016'da durdurulan Sadık Y.'nin kullandığı otomobilin tamponunda, narkotik köpeği "Sedef" ile yapılan aramada, paketler halinde 15 kilogram eroin bulunmuştu. Eroin paketlerinin yüzeyinin, narkotik köpeğinin koku almaması için pul biberle kaplandığı belirlenmişti. Gözaltına alınan Sadık Y. ile eşi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan dava açılmıştı.